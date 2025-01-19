شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة يناقش مع مجلس الزمالك سبل تطوير الكرة المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، وفداً من اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة ، بمقر القلعة البيضاء، ظهر اليوم الأحد.

وقام وفد من اتحاد الكرة مكون من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، ومصطفى أبو زهرة ووليد درويش عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، بزيارة مقر نادي الزمالك ظهر اليوم. ورحب حسين لبيب بوفد اتحاد الكرة، والذي كان فى استقبالهم بصحبة كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي، وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان ، وحسين السيد، وهاني شكري ونيرة الاحمر و أحمد خالد حسانين أعضاء مجلس إدارة النادي.

وأشاد هاني أبوريدة بحفاوة الاستقبال من مجلس إدارة الزمالك. ورحب حسين لبيب بوفد اتحاد الكرة والتعاون المثمر بين الزمالك ومجلس الجبلاية لخدمة الكرة المصرية، وتناقش أعضاء مجلس إدارة الزمالك مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة حول سبل تطوير كرة القدم المصرية.

وفي نهاية الجلسة قام رئيس نادي الزمالك بتسليم درع النادي لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.



حسين لبيب يسلم درع الزمالك لأبو ريدة



مجلس الزمالك يستقبل هانى أبو ريدة



مجلس الزمالك يستقبل وفد اتحاد الكرة