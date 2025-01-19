شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتعادل مع بلدية المحلة فى اللحظات الأخيرة وأبو قير يهزم ديروط بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف الترسانة نقطة التعادل فى اللحظات الأخيرة من مباراته أمام بلدية المحلة، بعدما حول تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدف إلى التعادل بثلاثية لمثلها في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشرة لدورى المحترفين .

بهذه النتيجة رفع الترسانة رصيده إلى 29 نقطة فى المركز السادس بجدول الترتيب، بينما رفع بلدية المحلة رصيده إلى 20 نقطة فى المركز الثالث عشر.

كما نجح أبو قير للأسمدة في الفوز على ديروط بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 33 نقطة ومازال فى المركز الرابع بجدول المجموعة ويقترب بقوة من أهل الصدارة.

في الوقت نفسه، حقق أسوان فوزا مثيرا خارج ملعبه على لافيينا بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 26 نقطة فى المركز السابع، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 14 نقطة فى المركز الرابع عشر.