شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية قبل الجولة الأخيرة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس في السادسة مساء اليوم الأحد، نظيره إنيمبا النيجيري باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يدخله الفارس الأبيض فى نزهة كروية بعد حسم تأهله لدور الثمانية بشكل رسمي.

ويتواجد الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة بمنافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحسم الأبيض تأهله إلى ربع النهائي، بينما تظل آمال المصري معلقة حتى خوض مواجهة الجولة السادسة والأخيرة اليوم، حيث يحتاج المصري للفوز أمام بلاك بولز فى المباراة التي تجمع بينهما من أجل حسم الصعود إلى دور ربع النهائي برفقة الزمالك.



ترتيب مجموعة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية

​ترتيب مجموعة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.