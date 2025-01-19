شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يفوز على راية بهدفين والداخلية يهزم وى فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق وادى دجلة على راية بهدفين نظيفين بالجولة الثامنة عشرة من دورى المحترفين ، أحرز هدفى الفريق الدجلاوى على حسين وزياد أسامة، ليرتفع رصيده إلى 38 نقطة ويحافظ على صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

كما استطاع الداخلية تحقيق مفاجأة كبرى بالفوز على وى بهدفين نظيفين ليوقف رصيد الخاسر عند 34 نقطة ويتقهقر للمركز الثالث، بينما رفع رصيد الفائز إلى 23 نقطة في المركز الحادى عشر.

في الوقت نفسه، تعادل كهرباء الإسماعيلية مع المقاولون العرب بهدف لمثله ليقتسم الفريقان نقاط المباراة يرتفع بها رصيد الأول إلى 30 نقطة في المركز الخامس ، بينما رفع المقاولون رصيده إلى 35 نقطة ويرتقى لوصافة جدول الترتيب .