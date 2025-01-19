شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات مصر وكرواتيا فى بطولات العالم لكرة اليد قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر لكرة اليد ، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، لخوض مباراة تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول لبطولة العالم أمام منتخب كرواتيا فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد بختام دور المجموعات ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وجاء تاريخ مواجهات منتخب مصر مع كرواتيا فى بطولات العالم كالتالى:

حققت مصر الفوز علي كرواتيا بنتيجة 31 - 22 فى مباراة شهدت تألق اللاعب محسن رمضان الذي أحرز 7 أهداف فى هذا اللقاء.

حققت كرواتيا الفوز على مصر بنتيجة 21- 19 .

حققت كرواتيا الفوز على مصر بنتيجة 24- 20 .

حققت كرواتيا الفوز على مصر بنتيجة 29- 23 .

ويسعى باستور لمواصلة سلسة الأداء والنتائج الثقيلة بعدما فاز فى أول مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين الجمعة بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

ومن المقرر أن يعقد باستور محاضرة فيديو للاعبين قبل المباراة من أجل شرح نقاط القوة و الضعف فى المنتخب الكرواتى وعلاج الأخطاء الدفاعية التى ظهرت فى مواجهتى الأرجنتين والبحرين.

وتشهد البطولة توزيع الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات ، حيث أن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة و الدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.. (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

في الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.



يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي ، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.