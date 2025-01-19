شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 يناير 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، عبد الله السعيد على رأس 7 زملكاوية يغيبون أمام إنيمبا النيجيري الليلة، منتخب مصر يقترب من مواجهة إثيوبيا بالمغرب فى تصفيات كأس العالم .

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع إنيمبا النيجيري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أعلنت اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة الصادر لها تكليف من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الانتهاء من أعمالها بشأن فحص الإجراءات المتبعة وكافة ملابسات وفاة اللاعب محمد يحيى سباعي لاعب نادى الشمس للاسكواش، والذي وافته المنية بعد تعرضه لوعكة صحية تم نقله على إثرها إلى المستشفى، عقب مشاركته مع فريقه في بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

استفسر نادي الجونة من الزمالك عن إمكانية استعارة محمد عاطف الذي يجيد فى مركزي الظهير الأيسر والجناح الأيمن لضمه في يناير على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

رهن مجلس إدارة نادي سموحة الإفراج عن مستحقات اللاعبين المجمدة بالفوز على الإسماعيلي بالدوري بعد غد الثلاثاء.

أعلن الإسباني خوان كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، قائمة المنتخب لمواجهة كرواتيا في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، في ختام دور المجموعات ببطولة العالم 2025، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.