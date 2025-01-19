شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو سيف المبارزة يحققون برونزية الفرق فى كأس العالم بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة ناشئين ببرونزية كأس العالم، المقامة في البحرين فى الفترة من 17 حتى 19 يناير الجاري. وأحرز المنتخب المصري الميدالية البرونزية بعد الفوز على الصبن بنتيجة 45-33.

وافتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بالفوز في دور ثمن النهائي على منتخب قيرغيزستان بنتيجة 45-40.

ثم فاز المنتخب المصري في دور ربع النهائي على منتخب أوزبكستان بنتيجة 39-33، وبعدها خسر منتخبنا الوطني من منتخب فرنسا بنتيجة 44-43.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من:"محمود السيد - يوسف شامل - إسلام أسامة - فؤاد غريب"، ويقود المنتخب الوطني المدرب السيد سامي.