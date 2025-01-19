شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جروس مع الزمالك قبل مواجهة إنيمبا النيجيري الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 05:15 م

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع إنيمبا النيجيري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

قاد جروس الزمالك فى الولاية الثانية فى7 مباريات، حقق الفوز فى 4 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 6.



أرقام جروس مع الزمالك

وسبق للمدرب السويسري جروس، صاحب الـ 70 عامًا، أن تولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك من قبل، تولى جروس قيادة الزمالك في يوليو 2018 ورحل عن تدريب الفريق الأبيض في مايو 2019.

أدار المدرب السويسري 49 مباراة للزمالك في ولايته الأولى، حقق خلالها الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات فقط.

وسجل النادي الأبيض في فترة ولاية جروس 90 هدفاً، بينما استقبل 40 هدفاً.

وحقق المدرب السويسري لقبين مع نادي الزمالك، الأول كان كأس السوبر المصري السعودي عام 2018، عندما فاز الزمالك على الهلال السعودي بنتيجة (2- 1).

بينما حقق المدرب السويسري لقبه الثاني مع النادي الأبيض، في عام 2019 وتحديداً بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

تعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.