شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كواليس زيارة هاني أبو ريدة لنادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل نادي الزمالك ، صباح اليوم الأحد، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ووليد درويش ومصطفى أبو زهرة عضوي مجلس إدارة الاتحاد.

وكان في استقبال وفد مجلس إدارة اتحاد الكرة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هشام نصر نائب الرئيس، حسام المندوه أمين الصندوق، أحمد سليمان، حسين السيد، هاني شكري ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

تأتي الزيارة في إطار حرص مجلس ادارة الاتحاد على التواصل مع جميع الأندية وتبادل الأفكار والرؤى حول الكرة المصرية.