شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يضغط على بيراميدز للموافقة على الإعارة لـ ختافى الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل إبراهيم عادل، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الضغط على مسئولى ناديه من أجل الموافقة على العرض الذى وصل منذ أيام قليلة من نادى ختافى الإسبانى ، وطلب استعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ختافى الإسبانى عرض استعارة لاعب بيراميدز 6 أشهر مقابل 15 ألف دولار، مع وضع بند بأحقية الشراء فى نهاية فترة الإعارة، وهو ما يرفضه بيراميدز بشكل قاطع لضعف المقابل المادى المعروض.

ويرغب إبراهيم عادل فى الخروج للاحتراف، حيث يواصل الضغط على مسئولى الفريق السماوى من أجل السماح له بالخروج والانتقال لصفوف ختافى الإسبانى، مع إمكانية التنازل عن مستحقاته من أجل تسهيل الأمور.

ويستعيد فريق بيراميدز ، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، جهود الثلاثى فيستون ماييلي وإبراهيم عادل ووليد الكرتي أمام زد إف سى، فى اللقاء المقرر له السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري المصري.

وغاب فيستون ماييلي وإبراهيم عادل ووليد الكرتي عن مباراة بيراميدز مع دجوليبا المالى بالجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مساء السبت للإيقاف، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وللمرة الأولى، يتأهل بيرامديز في تاريخه إلى أدوار خروج المغلوب من دوري أبطال أفريقيا.

وتعتبر هذه المشاركة لبيراميدز هي الثانية له، إذا كانت المرة الأولى له في الموسم الماضي.