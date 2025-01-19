شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً..الأهلي ينهي إجراءات إعارة كهربا إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أنهي مسئولو النادي الأهلي عصر اليوم، الأحد، بشكل رسمي، إجراءات انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق إلى نادي الاتحاد الليبي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وقال مصدر في الأهلي لـ"الخليج 365"، إن مندوباً من النادي الليبي تواجد في الأهلي اليوم وقام بتوقيع العقود لينتهي ملف رحيل اللاعب إلى الدوري الليبي خلال الساعات المقبل بشكل رسمي على سبيل الإعارة.

وفي إطار مختلف ما زالت قضية لاعب الأهلى محمود كهربا متصدرة محركات البحث بسبب الفيديو المسرب الذي انتشر على منصات التواصل، والذي قررت فيه المحكمة المختصة تحديد جلسة 29 يناير، لتكون أولى جلسات محاكمة الفندق الشهير مسرب الفيديو، لاتهامه بتسريب مقطع فيديو يوثق مشاجرة لاعب النادي الأهلي كهربا داخل ملهى ليلي تابع للفندق.

تقدم بالدعوى أشرف عبد العزيز المحامي إلى النيابة العامة، طالبا فيه بتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكله جراء تسريب الفيديو الذي صُوِّر داخل الفندق دون موافقته، وطالب دفاع كهربا بإلزام مدير الفندق بدفع مبلغ قدره 35 مليون جنيه كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت باللاعب، نتيجة الفعل غير المشروع المتمثل في نشر وإذاعة الفيديو دون إذنه.