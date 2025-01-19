شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة لـ أشرف داري بعد مباراة الأهلي وفاركو لمعرفة تطورات الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المغربى أشرف داري، مدافع النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة فاركو المقبلة بالدوري المصري وذلك بسبب الإصابة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة عقب مباراة فاركو من أجل معرفة مدى استجابته للبرنامج التأهيلي الذي يؤديه اللاعب حالياً للتعافي من إصابة الخلفية.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن الأشعة التي خضع لها أشرف داري مدافع الفريق أثبتت إصابته بشد فى العضلة الخلفية، موضحاً أن أشرف داري يواصل تنفيذ برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد.

كان داري قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة سموحة التي فاز بها الأهلي بنتيجة هدفين دون مقابل في إطار منافسات بطولة الدوري وغاب عن مباراة استاد أبيدجان الإيفواري وأورلاندو بيراتس بدوري أبطال أفريقيا ومباراة الجونة بالدوري.

ويأمل كولر مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.