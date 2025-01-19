شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تأهل المصري لربع نهائي الكونفدرالية قبل مواجهة بلاك بولز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي المصري لخوض مواجهة قوية عندما يستضيف فريق بلاك بولز الموزمبيقي، في السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعتبر مواجهة الليلة مصيرية للفريق البورسعيدي، والذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة والذي ضمن تأهله في صدارة المجموعة، بينما يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيراً يتذيل بلاك بولز المجموعة برصيد 4 نقاط، ومازالت الفرق الثلاثة تمتلك فرصة التأهل، وهو ما يشعل مواجهة الليلة والتي يدخلها المصري تحت شعار لا بديل عن الفوز، لحسم التأهل دون انتظار نتيجة مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري والتي تقام في نفس الموعد.

فرص تأهل المصري: 1ـ فوز المصري

يتأهل المصري مباشرة إلى ربع نهائي الكونفدرالية، حال الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بأي نتيجة، دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى بين الزمالك وإنيمبا النيجير.

2ـ تعادل المصري

حال تعادل المصري مع بلاك بولز سيرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 8 نقاط، وسيكون مضطراً لانتظار نتيجة المباراة الأخرى بين الزمالك وإنيمبا، وحال فوز أو تعادل الزمالك يتأهل المصري، بينما فى حال فوز إنيمبا يصعد الفريق النيجيري برفقة الزمالك إلى ربع النهائي برصيد 9 نقاط.

3ـ هزيمة المصري

أما فى حال خسارة المصري أمام بلاك بولز سيتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند 6 نقاط فقط، وفي هذه الحالة قد يتأهل بلاك بولز الذي سيرفع رصيده وقتها إلى 7 نقاط، ولكن الفريق الموزمبيقي سيكون مضطراً إلى انتظار نتيجة الزمالك وإنيمبا لحسم تأهله.