شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة عاصفة فى الجونة قبل مواجهة البنك الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علاء عبد العال ، المدير الفني لفريق الجونة، جلسة عاصفة مع اللاعبين للخروج من الحالة النفسية السيئة التي يعيشها الفريق بعد الهزيمة من الأهلي فى بطولة الدوري المصري.

وحفز عبد العال اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية أمام البنك الأهلي بعد غد، الثلاثاء، خاصة أن الفريق خسر آخر ثلاث مواجهات بالدوري أمام كل من بتروجت وبيراميدز والأهلي.

وفاز النادي الأهلي على فريق الجونة بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم، الأربعاء الموافق 15 يناير 2025، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إمام عاشور هدفين للفريق الأحمر، الأول في الدقيقة 63 والثاني في الدقيقة 90+1، ليؤكد تألقه المستمر مع الفريق حيث أصبح مسؤولًا عن آخر 6 أهداف سجلها الأهلي في المباريات الأخيرة.

بهذا الفوز، استعاد الأهلي صدارة جدول الدوري المصري برصيد 18 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على بيراميدز الذي تراجع إلى المركز الثاني. بينما ظل الجونة في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط فقط.