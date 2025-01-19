شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وكرواتيا فى بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 03:20 م

يترقب جمهور كرة اليد المصرية مباراة فراعنة اليد الليلة أمام كرواتيا في بطولة العالم المقامة حالياً بتنظيم مشترك لثلاث دول هي كرواتيا والدنمارك والنرويج، ونستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة فراعنة اليد أمام كرواتيا.

س: ما موعد مباراة مصر وكرواتيا الليلة في كأس العالم لكرة اليد؟

ج: تقام مباراة مصر وكرواتيا في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد في كرواتيا.

س: ماذا فعل فراعنة اليد فى مونديال الحالي قبل مواجهة الليلة؟

ج: فاز منتخبنا الوطني فى أولى مواجهاته على الأرجنتين 39-25، ثم فاز على البحرين 35-24.

س: ما هي قائمة مصر فى البطولة؟

ج: تضم قائمة الفراعنة فى بطولة العالم كلا من:

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)

س: ماذا عن ترتيب مجموعة مصر؟

ج: يتصدر منتخب كرواتيا ترتيب مجموعة الفراعنة برصيد 4 نقاط، وبعده مصر فى المركز الثانى بنفس الرصيد، وتتفوق كرواتيا بفارق الأهداف ومن بعده البحرين دون نقاط، وأخيراً الأرجنتين دون نقاط.