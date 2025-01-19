شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام بلاك بولز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن على ماهر ، المدير الفني للنادي المصرى ، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي باستاد برج العرب بالإسكندرية، في السادسة مساءً، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمد هاشم ، خالد صبحى ، حسن على.

خط الوسط: محمد مخلوف، خالد الغندور، عبد الرحيم دغموم، فخرالدين بن يوسف، كريم بامبو.

الهجوم: صلاح محسن.

وتعتبر مواجهة الليلة مصيرية للفريق البورسعيدي، والذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة والذي ضمن تأهله في صدارة المجموعة، بينما يأتي أنيمبا النيجيري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيراً يتذيل بلاك بولز المجموعة برصيد 4 نقاط، ومازالت الفرق الثلاثة تمتلك فرصة التأهل وهو ما يشعل مواجهة الليلة والتي يدخلها المصري تحت شعار لا بديل عن الفوز، لحسم التأهل دون انتظار نتيجة مباراة الزمالك وأنيمبا النيجيري والتي تقام في نفس الموعد.

ويقود مباراة الليلة، الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الكاميرون حكم الساحة جينوت فرانك بيتو ، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو ، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي ، فيما يقوم عبدو ميفري بمهام الحكم الرابع.