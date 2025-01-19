شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك أمام الأندية النيجيرية قبل مواجهة إنيمبا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 03:00 م

يستعد فريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، اليوم الأحد، لمواجهة إنيمبا النيجيري في المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية النيجيرية بشكل عام، فإننا نجد أن هذه المباراة ستكون رقم 16، التي تجمع بين الزمالك والأندية النيجيرية.

ويشهد تاريخ مواجهات الزمالك والأندية النيجيرية تفوقاً كبيراً لصالح الفارس الأبيض، حيث نجح الزمالك فى تحقيق الفوز في 9 مباريات من أصل 15 مباراة، فيما تلقى الهزيمة فى 5 لقاءات وتعادل وحيد فى المواجهة الأخيرة أمام إنيمبا بهدفين لكل فريق.

ونجح لاعبو الفارس الأبيض في تسجيل 25 هدفاً في مرمى الأندية النيجيرية، فيما تلقت شباكهم 14 هدفاً فقط من كافة الأندية النيجيرية.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.