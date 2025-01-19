شكرا لقرائتكم خبر عن "الظاهرة تتكرر خوفا من النتائج الثقيلة".. الانسحابات أزمة الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكررت ظاهرة الانسحاب في دورى الكرة النسائية لهذا الموسم 2024 – 2025 أكثر من مرة لأسباب مختلفة، وإن كان السبب الأبرز هو خوف الأندية المنسحبة من الهزيمة بنتيجة ثقيلة، وباتت هذه الظاهرة أزمة كرة القدم النسائية التى تشهد مؤخرا طفرة كبيرة واهتماما من جانب أغلب الأندية المصرية.

وانسحبت العديد من الأندية من بطولة الدوري المصري ، مثل مركز شباب الأميرية ونادي دلفي، ليتم إلغاء نتائج الفريقين من الموسم الراهن.

وجاء انسحاب مركز شباب الأميرية في بداية المسابقة قبل خوض منافسات الجولة الأولى، وبعد الإعلان عن جدول مباريات الموسم الحالي من الدوري المصري، بينما انسحب نادي دلفي من بطولة الدوري المصري بعدما خاض 4 جولات من المسابقة، تضمنت مواجهتين لم يخضهما الفريق أمام إنبي بالجولة الأولى، ومسار بالجولة الرابعة.

وتوالت ظاهرة انسحاب الفرق أمام مسار، حيث لم يحضر نادي الاتحاد السكندري إلى ملعب المباراة الذي كان مقررًا له استضافة المواجهة، ليتم احتساب نتيجة اللقاء لصالح الفريق الضيف، وانسحب دلفي من مباراته أمام مسار حيث رفض الفريق السكندري خوض المباراة، قبل أن يقرر الفريق السكندري الانسحاب من بطولة الدوري المصري.

كما انسحب فريق انبى أمام الأهلي حيث لم يخض الفريق البترولى المواجهة، وذلك بسبب عدم وجود سيارة إسعاف قبل أن تمنح نقاط المباراة للفريق الأحمر.

وتعمد فريق بيراميدز الانسحاب قبل انطلاق مباراته أمام مسار، في الجولة السابعة من الدوري المصري للسيدات، وجاء ذلك بعد تعمد المستضيف إخفاء سيارة الإسعاف ليتم اعتبار حامل اللقب فائزًا باللقاء.

وانسحب فريق اتحاد بسيون بعد تلقي شباكه 7 أهداف من فريق مسار، ليتجنب الفريق الهزيمة بنتيجة ثقيلة قد تؤثر على وضعه في جدول الترتيب.

وحدث الأمر ذاته خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بعد أن انسحب الأخير بعد تأخره بنتيجة (8-0) خلال 36 دقيقة، وهو ما أثار القضية بشكل موسع حول موقف اتحاد الكرة من تلك الظاهرة.

وقرر الجهاز الفني لفريق المصري عدم استكمال مباراته أمام مسار فى آخر 8 دقائق، وكانت النتيجة تقدم مسار بهدفين نظيفين، ليطلق الحكم صافرة النهاية محتسبًا المباراة لصالح مسار.



وكان فريق المصري تقدم بطلب تأجيل المباراة لارتباط بعض لاعبيه بالامتحانات إلا أن لجنة المسابقات رفضت هذا الطلب وأكدت أن المباراة في موعدها.