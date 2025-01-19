شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة إنيمبا النيجيرى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة إنيمبا النيجيري المقرر لها فى السادسة مساء اليوم الأحد في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة، شرح خلالها التعليمات الفنية الأخيرة استعداداً للقاء المرتقب أمام إنيمبا النيجيري.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.