شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعاقد مع المدافع الدولى محمود علاء لمدة موسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 04:25 م

أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات التعاقد مع المدافع الدولى محمود علاء لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، ويمتلك محمود علاء خبرات كبيرة كمدافع متميز بالدورى المصرى وقدم مستوى أكثر من رائع خلال فترة تواجده الأولى بنادي الاتحاد السكندرى موسم -2022 - 2023.

ووقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر، والذي يمتد لموسم ونصف عقب الجلسة التي عقدها مع محمد مصيلحى رئيس النادى بحضور محمد سلامة عضو مجلس الإدارة وطلعت يوسف المدير الفني و اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق مشيدا بقدرات اللاعب الفنية بوصفه أحد المدافعين المميزين كل التوفيق و الأمنيات الطيبة للاعبنا محمود علاء مع زعيم الثغر.