أرقام إنيمبا النيجيري مع الأندية المصرية قبل مواجهة الزمالك.. إنفوجراف

يستعد فريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، اليوم الأحد، لمواجهة إنيمبا النيجيري في المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إنيمبا النيجيري لديه تاريخ كبير مع الأندية المصرية، حيث واجه 6 فرق من قبل، كان آخرها بيراميدز فى النسخة الماضية قبل مواجهة الزمالك فى النسخة الحالية.



أرقام أنيمبا النيجيري مع الأندية المصرية

كانت البداية أمام الإسماعيلي، الذي لعب ضد إنيمبا 4 مرات في دوري أبطال أفريقيا 2003. المواجهة الأولى كانت فى أغسطس 2008 بدور المجموعات، وفاز الإسماعيلي بسداسية مقابل هدف على استاد الإسماعيلية. وفي مباراة الإياب بنيجيريا، خسر الدراويش برباعية مقابل هدفين فى أكتوبر 2003.

تكررت المواجهة في النهائي، وخسر الإسماعيلي بهدفين في نيجيريا بذهاب النهائي، نوفمبر 2003، وبعد شهر فى ديسمبر فاز الإسماعيلي 1-0 ولكن فوزه لم يكن كافيًا وتوّج النادي النيجيري باللقب.

بعد عامين، واجه إنيمبا الأهلي فى دور المجموعات، حينما كان الفريق النيجيري مسيطرًا على أفريقيا، كبطل النسختين الماضيتين. في يوليو 2005، فاز الأهلي فى نيجيريا بهدف نظيف سجله عماد متعب، رغم سوء أرضية الملعب حينذاك. وفي مباراة الإياب فاز الأحمر بهدفين مقابل هدف على ملعب المقاولون العرب عن طريق أسامة حسني.

بعد 3 سنوات، تكررت المواجهة ضد الأهلي، في نصف النهائي، تعادل المارد الأحمر في نيجيريا سلبيًا، قبل أن يتفوق في الإياب بهدف فلافيو.

ثالث الفرق التي واجهت إنيمبا من مصر، كان سموحة، وذلك في الدور التمهيدي في عام 2015، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وخسر الموج السكندري في نيجيريا بهدف نظيف، وفي الإياب، فاز فريق حلمي طولان بثنائية هاني العجيزي وهيرمان كواو في الـ 7 دقائق الأخيرة.

في 2016، كان هناك منافسا جديدا لـ إنيمبا من مصر، وهو الزمالك، ببطولة دوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات، وفاز الأبيض في ظروف صعبة في نيجيريا 1-0، وكرر الفوز في بترو سبورت بنفس النتيجة، وسجل الهدفين باسم مرسي.

آخر الفرق كان بيراميدز، في الموسم الماضي، وفاز بيراميدز برباعية مقابل هدف شهدت ثنائية لإبراهيم عادل، وهدف لكل من رمضان صبحي وعبد الله السعيد.

وفي الإياب، انتهت المباراة بهدف لكل فريق في نيجيريا، ليتأهل بيراميدز إلى دور المجموعات على حساب إنيمبا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك وانيمبا النيجيري بالتعادل بهدفين لكل فريق فى النسخة الحالية.

ومما سبق، نجد أن إنيمبا حقق 3 انتصارات فقط في تاريخه على الأندية المصرية، 2 أمام الإسماعيلي، وفوز على سموحة، وتعادل 3 مرات مع الأهلي وبيراميدز والزمالك، وخسر 9 مرات، من جميع الفرق المصرية التي سبق ذكرها.