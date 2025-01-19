شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي استعداداً لفاركو.. محاضرة من كولر وتأهيل يحيى عطية الله والان مع تفاصيل الخبر

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة الاستعداد لمواجهة فاركو، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالمباريات القادمة في بطولة ‏الدوري، وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، فيما اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية.

فيما حرص يحيى عطية الله، لاعب ‏الفريق المصاب بكسر في عظام الوجه، على حضور المران واطمأن الجهاز الفني واللاعبين على حالته، وأغلق الفريق صفحة مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي التي خسرها الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس، السبت، باستاد القاهرة، في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرز للفريق الجنوب أفريقي موفوكينج، وتعادل للأهلي حسين الشحات، قبل أن يتقدم الفريق الجنوب أفريقي بهدف ثانٍ.

بهذه الخسارة وصل أورلاندو بايرتس إلى النقطة 14 في صدارة المجموعة الثالثة، بينما توقف الأهلي عند 10 نقاط فى المركز الثاني، وتأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية كثاني مجموعته.