شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يُفرج عن المستحقات حال الفوز على الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رهن مجلس إدارة نادي سموحة الإفراج عن مستحقات اللاعبين المجمدة بالفوز على الإسماعيلي بالدوري بعد غد الثلاثاء.

وكان مجلس إدارة نادي سموحة قرر وقف جميع المستحقات الخاصة باللاعبين، لحين تحسن النتائج والأداء وعودة الفريق لمكانته الطبيعية ضمن الخمس الأولى الكبار فى ترتيب جدول الدورى الممتاز لكرة القدم.

وطوى فريق سموحة صفحة مباراة زد التي جمعتهما الجمعة في دور الـ16 بكأس مصر، وبدأ الفريق التحضير لمواجهة الإسماعيلي الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويشعر الجهاز الفني لفريق سموحة بالقلق حيث يحتل الفريق المركز الـ13 فى الترتيب وهو أمر يثير عدم الاطمئنان لاسيما وأن النسخة الحالية من الدورى استثنائية وأى 3 نقاط فى المباراة تدفع الفريق الى 4 مراكز وربما 5 مراكز والعكس ايضاً صحيح.