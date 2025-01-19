شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يطلب استعارة لاعب الزمالك فى يناير لمدة موسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر نادي الجونة من الزمالك عن إمكانية استعارة محمد عاطف الذي يجيد فى مركزي الظهير الأيسر والجناح الأيمن لضمه في يناير على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

وكان محمد عاطف قد تألق فى مباراة الزمالك والنصر الليبي الودية التي جرت في مهرجان اعتزال خالد حسين وانتهت المباراة بفوز النصر بهدفين مقابل هدف.

ويواجه الجونة نظيره البنك الأهلي بعد غد، الثلاثاء، علما بأن الفريق خسر آخر ثلاث مواجهات بالدوري أمام كل من بتروجت وبيراميدز والأهلي.

وفاز النادي الأهلي على الجونة بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم، الأربعاء الموافق 15 يناير 2025، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إمام عاشور هدفين للفريق الأحمر، الأول في الدقيقة 63 والثاني في الدقيقة 90+1، ليؤكد تألقه المستمر مع الفريق حيث أصبح مسؤولًا عن آخر 6 أهداف سجلها الأهلي في المباريات الأخيرة.

بهذا الفوز، استعاد الأهلي صدارة جدول الدوري المصري برصيد 18 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على بيراميدز الذي تراجع إلى المركز الثاني. بينما ظل الجونة في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط فقط.