شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم المصري فى الكونفدرالية قبل مواجهة بلاك بولز الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في السادسة مساءً، صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تحدياً صعباً، عندما يستضيف فريق بلاك بولز الموزمبيقي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المصري قد استهل مشواره في الكونفدرالية، بالهزيمة أمام الهلال الليبي في بني غازي بنتيجة 3-2، ثم فاز فى القاهرة بنتيجة 3-2، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أهلت المصري لدور المجموعات بالفوز بنتيجة 3-2 أيضاً.

وفي دور المجموعات تغلب المصري في بداية مشواره على أنيمبا النيجيري بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع بلاك بولز بنتيجة 1-1، وخسر أمام الزمالك 1-0، ثم تعادل مع الزمالك 1-1، كما تعادل مع أنيمبا بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية.

وتعتبر مواجهة الليلة مصيرية للفريق البورسعيدي، والذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة والذي ضمن تأهله في صدارة المجموعة، بينما يأتي أنيمبا النيجيري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيراً يتذيل بلاك بولز المجموعة برصيد 4 نقاط، ومازالت الفرق الثلاثة تمتلك فرصة التأهل وهو ما يشعل مواجهة الليلة والتي يدخلها المصري تحت شعار لا بديل عن الفوز، لحسم التأهل دون انتظار نتيجة مباراة الزمالك وأنيمبا النيجيري والتي تقام في نفس الموعد.

ويقود مباراة الليلة، الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الكاميرون حكم الساحة جينوت فرانك بيتو ، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو ، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي ، فيما يقوم عبدو ميفري بمهام الحكم الرابع.