شكرا لقرائتكم خبر عن شوانكى يلقى محاضرة على طائرة الزمالك قبل مواجهة الكويت بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

ألقى البرازيلي كارلوس شوانكي، المدير الفني لفريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك ، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين، قبل مواجهة الكويت الكويتي المقرر لها الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة العربية المقامة حالياً في قطر خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير الجاري.

وشرح المدير الفني، خلال المحاضرة، نقاط القوة والضعف في الفريق الكويتي، بجانب منح اللاعبين تعليمات أخيرة خاصة بالجوانب الخططية والفنية.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كلا من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، أحمد شعلان مديراً إدارياً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات".