شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد وصافة المجموعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر الأهلي إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال الفترة المقبلة من أجل تحديد منافسه فى ربع نهائي البطولة القارية التى يحمل المارد الأحمر لقبها آخر نسختين و12 مرة في تاريخه.

وتأهل الأهلي لربع نهائي البطولة رغم الخسارة أمس، السبت، من أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بالقاهرة بهدفين مقابل هدف فى ختام دور المجموعات، ليحتل المركز الثاني فى المجموعة برصيد 10 نقاط خلف أورلاندو الذي تصدر المجموعة بـ14 نقطة، فيما ودع شباب بلوزداد الجزائري واستاد أبيدجان الإيفواري البطولة.

وبعدما احتل الأهلي المركز الثاني فى مجموعته، سينتظر صاحب المركز الأول في المجموعات الثلاث الأخرى، وهى الترجي التونسي أو الهلال السوداني أو الجيش الملكي المغربي أو صن داونز، وذلك خلال القرعة المقرر إجراؤها الفترة المقبلة بالقاهرة.

وتنص لائحة بطولة دوري أبطال أفريقيا على أنه لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.