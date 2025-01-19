شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج منتخب كرة اليد قبل مواجهة كرواتيا فى بطولة العالم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر الجماهير العاشقة لكرة اليد المواجهة المنتظرة لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور أمام كرواتيا والتى تجمعهما فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد فى ختام دور المجموعات ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويتضمن برنامج منتخب كرة اليد اليوم، تناول وجبة الإفطار فى العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، وإقامة محاضرة فيديو فى الثانية ظهرا، قبل تناول الغداء فى الثالثة عصرا، على أن يتوجهون إلى صالة المباراة فى السابعة والربع مساءً.

ويسعى باستور لمواصلة سلسة الأداء والنتائج الثقيلة بعدما فاز فى أول مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين الجمعة بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة .

ومن المقرر أن يعقد باستور محاضرة فيديو للاعبين قبل المباراة من أجل شرح نقاط القوة و الضعف فى المنتخب الكرواتى وعلاج الأخطاء الدفاعية التى ظهرت فى مواجهتى الأرجنتين و البحرين .

ومن جانبه أبدّي خالد فتحي رئيس اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخبنا في كرواتيا سعادته بالفوز علي البحرين فى المباراة الماضية ،قائلا الحمد لله الفوز الثاني علي التوالي وبفارق كبير ، والتأهل الي الدور الرئيسي وبالتاكيد القادم أصعب وتبقي مباراة كرواتيا نلعبها علي صدارة المجموعة ، وبالتأكيد الصدارة مهمة ، خاصة ونحن مقبلين علي الدور الرئيسي الصعب جدا الذي سوف يتضمن منتخبين من أوروبا في مرحلة التنافس القادمة ،

وشهدت مباراة الأرجنتين أيضا ظهور عدد من اللاعبين بأداء مبهر أمثال الحارس محمد على و كلا من محمد سند و يحيى خالد ، فضلا عن على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة .

وتضم قائمة الفراعنة فى بطولة العالم كلا من:- حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)

و تشهد البطولة توزيع الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات ، حيث أن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

يتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة و الدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.. (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

في الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي ، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.