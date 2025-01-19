شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يحدد موعد عودة طاهر محمد طاهر للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

يخضع طاهر محمد طاهر، لاعب النادى الأهلى، لفحص طبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى للفريق، لتحديد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، استعداداً لمواجهة فاركو بالدوري المصري.

وخسر الأهلي من أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس، السبت، باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أحرز للفريق الجنوب أفريقي موفوكينج، وتعادل للأهلي حسين الشحات، قبل أن يتقدم الفريق الجنوب أفريقي بهدف ثانٍ.

بهذه الخسارة وصل أورلاندو بايرتس إلى النقطة 14 في صدارة المجموعة الثالثة، بينما توقف الأهلي عند 10 نقاط فى المركز الثاني، وتأهل إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية كثانى مجموعته، ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

ويواصل طاهر محمد طاهر أداء برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي، حيث غاب اللاعب عن مباريات فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة والرابعة بدوري الأبطال الأفريقى ومباراة إستاد إبيدجان بالجولة الخامسة ومباراة أورلاندو بالجولة السادسة، بجانب مباريات المصري وإنبى وسموحة والجونة بالدوري المصري.

طاهر محمد طاهر نجح في حجز مكان أساسي ضمن تشكيل الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، حيث شارك خلال الموسم الحالي مع "المارد الأحمر" في 12 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 5 أهداف، وساهم فى صناعة 4 أهداف أخرى. وتعد هذه هي الانطلاقة الأفضل لصاحب الـ27 عاماً طوال مشواره.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.