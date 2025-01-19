شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على إقالة مصطفى منير من تدريب منتخب الناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على توجيه الشكر لمصطفى منير المدير الفني لمنتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة، بعد فشل تجاوز الدور التمهيدي الأول من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وخسر منتخب الناشئات تحت 17 سنة أمام الكاميرون بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما أمس السبت، على ملعب كويكونج أومنى سبورت بمدينة باخوسام الكاميرونية، ويودع التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة الاثنين الماضى انتهت بفوز الكاميرون بخماسية نظيفة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات مصطفى منير المدير الفني، نشوى شرابي المدرب العام، باسم خيرت مدرب حراس المرمى، ديمة محمد ادارى، عاطف عطية محلل الأداء، محمد أكمل طبيبا، رنيم القاضي للعلاج الطبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، وحسنى نصر مسئول المهمات.

وغادرت بعثة منتخب الناشئات تحت 17 لكرة القدم مدينة باخوسام الكاميرونية، فجر الأحد عائدة إلى القاهرة عن طريق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتصل إلى القاهرة في تمام الواحدة والثلث فجر الاثنين المقبل، وذلك بعد أن ودّع الفريق التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم عقب الخسارة بهدف دون رد في لقاء العودة أمام المنتخب الكاميروني، الذى أقيم ظهر اليوم السبت.