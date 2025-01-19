شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد على رأس 7 زملكاوية يغيبون أمام إنيمبا النيجيري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع إنيمبا النيجيري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب نبيل عماد دونجا عن مواجهة الزمالك مع إنيمبا بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، كما يغيب عبد الله السعيد بسبب إصابة فى العضلة الأمامية، وأحمد حمدى بسبب "تأهيل من الصليبى"، وناصر ماهر بسبب "تأهيل من العضلة الخلفية"، ومحمد حمدى "تعافى من الإصابة ولكن ممنوع من الالتحام بأمر الطبيب" ومحمود حمدى الونش بسبب "إصابة في الفخذ"، ومحمد السيد بسبب "آلام في الرباط الداخلي".

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.