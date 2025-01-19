شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين مسئولي الأهلي ومترجم كولر لمعرفة كواليس أزمة الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة، خلال الساعات المقبلة، مع رضا حنفي مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بسبب أزمة تصريحات مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

وتسبب "مترجم" كولر فى أزمة كُبرى فى المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس أمس، السبت، باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا التي خسرها الأهلي 1-2.

ورفض رضا حنفي ترجمة سؤال خلال المؤتمر الصحفي بشأن صفقات الأهلي المتوقعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وبرر المترجم رفض الترجمة خوفاً من حدوث مشاكل له مع إدارة النادي.

موقف مترجم كولر تسبب فى حالة من الغضب خلال الساعات الماضية، بعدما رفض القيام بواجبه المهني، خاصة أن المؤتمر كان مُذاعاً على الهواء ولم يكن فى "الغرفة المغلقة".

ويعقد مسئولو الأهلي جلسة مع المترجم في حضور المدير الفني لمعرفة تفاصيل وأسرار الأزمة، خاصة أن علاقة المترجم بمارسيل كولر ليست على ما يرام، فالمدرب السويسري غير راضٍ عن احترافية رضا حنفي فى التعامل معه، واشتكى منه أكثر من مرة على مدار الفترة الماضية التى عمل فيها منذ رحيل خالد الجوادي المترجم السابق لمارسيل كولر.

وتلقى كولر سؤالًا من أحد الصحفيين حول شكواه من قبل فى وسائل الإعلام حول عدم تدعيم الأهلي بالصفقات، ومدى حصوله على وعود بحسم ملف الصفقات الجديدة فى فترة الانتقالات الشتوية.

وقال كولر ردًا على السؤال: لا.. قبل أن يستكمل حديثه باللغة الألمانية، ثم دخل فى حوار مع مترجمه دون أن يتم نقل الإجابة باللغة العربية، وقال كولر: "ضمانات؟ لابد أن يتم عرض لاعبين عليّ كمدير فني لكي يتم اختيار الصفقات الجديدة، لكن هذا لم يحدث وقلت ذلك في وسائل الإعلام أكثر من مرة مؤخراً".

وجاء رد المترجم على المدير الفني بأنه لا يستطيع ترجمة هذه الكلمات للإعلام لأنها ستُسبب مشاكل له مع الإدارة، ليرد كولر، "هل تعني أنك لا تجيد الترجمة؟"، فقال الحنفي لو قام بترجمة هذا الكلام للإعلام ستحدث مشكلة، ليكتفي مدرب الأهلي بالصمت.

وخسر الأهلي من أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس، السبت، بإستاد القاهرة، في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أحرز للفريق الجنوب أفريقي موفوكينج، وتعادل للأهلي حسين الشحات، قبل أن يتقدم الفريق الجنوب أفريقي بهدف ثانٍ.

بهذه الخسارة وصل أورلاندو بايرتس إلى النقطة 14 في صدارة المجموعة الثالثة، بينما توقف الأهلي عند 10 نقاط فى المركز الثاني، وتأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية كثاني مجموعته.