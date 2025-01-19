شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر والشامي أبرز غيابات المصري أمام بلاك بولز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

في السادسة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تحدياً صعباً، عندما يستضيف فريق بلاك بولز الموزمبيقي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويفتقد المصري لجهود اثنين من أهم لاعبيه في الخطوط الأمامية، وهما ميدو جابر المصاب بشرخ في مشط القدم، بالإضافة إلى محمد الشامي والذي تعرض مؤخراً للإصابة بقطع في الرباط الصليبى للركبة.

وتعتبر مواجهة الليلة مصيرية للفريق البورسعيدي، والذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة والذي ضمن تأهله في صدارة المجموعة، بينما يأتي أنيمبا النيجيري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيراً يتذيل بلاك بولز المجموعة برصيد 4 نقاط، ومازالت الفرق الثلاثة تمتلك فرصة التأهل وهو ما يشعل مواجهة الليلة والتي يدخلها المصري تحت شعار لا بديل عن الفوز، لحسم التأهل دون انتظار نتيجة مباراة الزمالك وأنيمبا النيجيري والتي تقام فى نفس الموعد.

ويقود مباراة الليلة طاقم تحكيم كاميرونى يضم حكم الساحة جينوت فرانك بيتو، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي، فيما يقوم عبدو ميفري بمهام الحكم الرابع.