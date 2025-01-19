شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يخوض منافسات نهائي بطولة كليفلاند للاسكواش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض البطل المصري طارق مؤمن ، في العاشرة مساء اليوم الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة كليفلاند للاسكواش ، أولى بطولات الملعب الزجاجي فى عام 2025، حيث تعد بطولة كليفلاند أول تحدٍ لأبطال اللعبة فى العام الجديد، والتي تقام فى الفترة بين 14 إلى 19 يناير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عندما يلتقي بالإنجليزي مروان الشوربجي.

وكان طارق مؤمن فاز في نصف النهائي على الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 11-3, 11-8, 11-7.

بينما فاز مروان الشوربجي على كريم عبد الجواد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11, 11-8, 11-8, 11-6.

وتصنف بطولة كليفلاند بأنها إحدى البطولات الفضية في تصنيف بطولات الاسكواش، وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 88 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشارك في البطولة 15 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 5 لاعبين في منافسات الرجال هم: كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، يحيى النوساني.

و10 لاعبات في منافسات السيدات هن: روان العربي، أمينة عرفي، سلمى هاني، فريدة محمد، ندى عباس، ملك خفاجي، هنا معتز، سلمى الطيب، كنزي أيمن، نور هيكل