شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس وفاة لاعب الاسكواش محمد يحيى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن مصدراً أكد له عدم وجود جهاز صدمات تسبب فى وفاة اللاعب محمد يحيى سباعى ناشىء الإسكواش الذى توفى مؤخراً فى بطولة دولية بسكتة قلبية مفاجئة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن الوزارة وجهت لجميع الاتحادات عقب وفاة الراحل أحمد رفعت بضرورة تواجد جهاز الصدمات، مؤكدا أن اللاعب تم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة فى العناية المركزة.

وتمنى شوبير من اللجنة المنظمة للبطولة ضرورة توضيح إذا كان جهاز الصدمات غير موجود بالفعل أم موجود.

وحرصت أسرة الاسكواش وأسامة أبوزيد رئيس نادى الشمس على تشييع جثمان اللاعب الشاب محمد يحيى سباعي لاعب الاسكواش، بعد صلاة الظهر أمس في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وتوفى محمد يحيى سباعي، ناشئ نادي الشمس ولاعب الاسكواش، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، عقب مشاركته مع فريقه في بطولة دولية، حيث تم نقله إلى أقرب مستشفى ووضعه تحت الملاحظة بالعناية المركزة، غير أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة.