موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري اليوم فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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الأحد، 19 يناير 2025 11:00 ص

يستعد فريق الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، اليوم الأحد، لمواجهة إنيمبا النيجيري في المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا

مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري تقام فى الساعة السادسة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري فى الكونفدرالية

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2025 من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

تنقل قناة بى إن سبورتس 8 مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري بتعليق محمد فوزى.

تعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.