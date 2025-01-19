شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يوجه رسالة لإدارة الأهلى بشأن الصفقات الشتوية بعد خسارة أورلاندو والان مع تفاصيل الخبر

وجه الإعلامى أحمد شوبير رسالة إلى مجلس إدارة النادى الأهلى بشأن عدم الإعلان عن أى صفقات شتوية حتى الآن وسط تساؤلات الجماهير، خاصة بعد الخسارة من أولاندو بايرتس الجنوب أفريقى فى دورى أبطال أفريقيا.

وطالب شوبير، عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير " الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، المسئولين فى الأهلي بضرورة توضيح ملف الصفقات للجماهير وموقف اللاعبين من التجديد فى مؤتمر صحفى، خاصة أن فترة القيد الشتوى قاربت على الانتهاء.

وقال شوبير، "بحسبة الورقة والقلم الأهلى أقوى من الفريق الجنوب أفريقى، ولكن التحكيم كان سيئ جدا فى لقاء الأمس، خاصة أنه يوجد هدف تم إلغاؤه للفريق الأحمر وركلة جزاء واضحة لم تحتسب".

وخسر فريق الأهلي من أورلاندو بايرتس الجنوب الأفريقي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرز للفريق الجنوب أفريقي موفوكينج، بينما تعادل للأهلي حسين الشحات قبل أن يتقدم الفريق الجنوب أفريقي بهدف ثان، ليفرط الفريق الأحمر في صدارة مجموعته بدوري الأبطال.

بهذه الخسارة وصل أورلاندو بايرتس إلى النقطة 14 في صدارة المجموعة الثالثة، بينما توقف الأهلي عند 10 نقاط في المركز الثاني، وتأهل إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية كثاني مجموعته.