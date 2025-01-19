شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المصري المتوقع أمام بلاك بولز الموزمبيقي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف النادي المصري ، فى السادسة مساء اليوم، نظيره بلاك بولز الموزمبيقي باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:

محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر، محمد مخلوف، سامادو أتدجيكو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة صلاح محسن.

وتعتبر مواجهة الليلة مصيرية للفريق البورسعيدي، والذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة والذي ضمن تأهله في صدارة المجموعة، بينما يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيراً يتذيل بلاك بولز المجموعة برصيد 4 نقاط، ومازالت الفرق الثلاثة تمتلك فرصة التأهل وهو ما يشعل مواجهة الليلة والتي يدخلها المصري تحت شعار لا بديل عن الفوز، لحسم التأهل دون انتظار نتيجة مباراة الزمالك وأنيمبا النيجيري والتي تقام في نفس الموعد.

ويقود مباراة الليلة، الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الكاميرون حكم الساحة جينوت فرانك بيتو ، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو ، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي ، فيما يقوم عبدو ميفري بمهام الحكم الرابع.

وحرص علي ماهر المدير الفني للمصري على الاجتماع بلاعبي الفريق، وطالبهم بضرورة الفوز وحسم التأهل لإسعاد الجماهير، مؤكداً على أهمية استغلال الفرص وعدم إهدارها، كما أشار علي ماهر إلى أهمية تسجيل هدف مبكر لفتح اللقاء ونقل الضغط إلى الفريق الموزمبيقي، وأكد مدرب المصري على ضرورة الإلتزام بالأدوار الدفاعية وعدم استقبال أي هدف يمكن أن يزيد الضغط على اللاعبين.