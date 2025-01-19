شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنيمبا فى الكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 10:15 ص

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع إنيمبا النيجيري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام أنيمبا النيجيري مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد عواد. الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر. الوسط: محمد شحاتة - أحمد فتوح - محمود عبد الرازق شيكابالا. الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف - أحمد سيد زيزو.

ويتكون طاقم التحكيم من، الجابوني بيير جيسلان أتشو حكماً للساحة ويعاونه كل من، الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا والكاميروني كارين أتيزامبونج فوكو مساعدين والجابوني تانجوي باتريس ميبيامي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" التنزاني خالد عبد الله محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام يحيى حدقة من المغرب، والمنسق العام محمد بلال جندور من الجزائر.

تعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.