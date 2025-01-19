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بيراميدز يستعيد جهود إبراهيم عادل وماييلى والكرتى أمام زد فى الدوري

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بيراميدز يستعيد جهود إبراهيم عادل وماييلى والكرتى أمام زد فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد طارق - لبنى عبد الله

الأحد، 19 يناير 2025 10:00 ص

يستعيد فريق بيراميدز ، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، جهود الثلاثى فيستون ماييلي وإبراهيم عادل ووليد الكرتي أمام زد إف سى، فى اللقاء المقرر له السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع التاسع لمسابقة .

وغاب فيستون ماييلي وإبراهيم عادل ووليد الكرتي عن مباراة بيراميدز مع دجوليبا المالى بالجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مساء السبت للإيقاف، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وللمرة الأولى، يتأهل بيرامديز في تاريخه إلى أدوار خروج المغلوب من دوري أبطال أفريقيا.

وتعتبر هذه المشاركة لبيراميدز هي الثانية له، إذا كانت المرة الأولى له في الموسم الماضي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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