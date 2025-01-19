شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعيد جهود إبراهيم عادل وماييلى والكرتى أمام زد فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 10:00 ص

يستعيد فريق بيراميدز ، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، جهود الثلاثى فيستون ماييلي وإبراهيم عادل ووليد الكرتي أمام زد إف سى، فى اللقاء المقرر له السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري المصري.

وغاب فيستون ماييلي وإبراهيم عادل ووليد الكرتي عن مباراة بيراميدز مع دجوليبا المالى بالجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مساء السبت للإيقاف، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وللمرة الأولى، يتأهل بيرامديز في تاريخه إلى أدوار خروج المغلوب من دوري أبطال أفريقيا.

وتعتبر هذه المشاركة لبيراميدز هي الثانية له، إذا كانت المرة الأولى له في الموسم الماضي.