شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم ملف ترضية 4 نجوم بالفريق أبرزهم أفشة ووسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

قررت إدارة النادي الأهلي ملف ترضية بعض لاعبي الفريق لما بعد الانتهاء من ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الذين تنتهي بنهاية الموسم الجاري، خاصة أن ملف تجديد عقود اللاعبين شهد بعض العراقيل خلال الفترة الماضية بسبب الخلاف الواضح حول بعض بنود التجديد الأمر الذي تسبب فى عدم تجديد عقد أكرم توفيق لاعب الفريق ليُقرر اللاعب التوقيع لنادي الشمال القطري ليرحل له مع نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية الرحيل خلال يناير الجاري حال تقديم النادي القطري عرضاً رسمياً لشراء المُتبقية في عقد اللاعب بداية من يناير الجاري.

وفي هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي، إن إدارة النادي ترغب فى الانتهاء من تجديد عقود محمد الشناوي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، ثم تفتح بعدها ملف التعديل والترضية بشأن أكثر من لاعب مازالت عقودهم مُستمرة مع النادي، لكن الإدارة الحمراء ترغب فى تعديل العقود وتمديدها بما يتناسب مع مكانة هؤلاء اللاعبين وقدراتهم الفنية حتى لا يتكرر سيناريو أكرم توفيق، الذي استغل أحقيته في التوقيع لأي نادٍ خلال يناير الجاري ووقع مع الشمال القطري، مُستغلاً عدم وصوله لاتفاق مع الأهلي حول بنود التجديد.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي ستقوم بتعديل عقود كل من مروان عطية ومصطفى شوبير ومحمد مجدي أفشة ووسام أبو علي خلال المرحلة المقبلة، وتحديداً بعد الانتهاء من ملف تجديد العقود التي أوشكت على الانتهاء.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

ويأمل كولر مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.