شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يقترب من مواجهة إثيوبيا بالمغرب فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب منتخب مصر ، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، من مواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم بالمغرب، فى ظل رفض الكاف إقامة مباريات منتخب إثيوبيا على أرضه بسبب عدم اعتماد ملعبه بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا في شهر مارس المقبل، ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن إثيوبيا طالبت المغرب رسميًا باستضافة مباراتها أمام مصر في الجولة الخامسة بتصفيات المونديال بمارس المقبل.

وينطلق معسكر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن 17 مارس المقبل استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة أمام إثيوبيا وسيراليون فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

واجتمع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحمادة الشربيني ومصطفي أبو زهرة ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم 2026 والتأكيد على دعم وتوفير كل متطلبات المنتخب في الفترة المقبلة من أجل التأهل لكأس العالم 2026، والتحضير للبطولات المقبلة.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مواجهات في التصفيات، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، مما يضعه في مركز متقدم بجدول ترتيب المجموعة.