شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف إنيمبا النيجيري فى نزهة كروية بالكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس في السادسة مساء اليوم، الأحد، نظيره إنيمبا النيجيري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في لقاء يدخله الفارس الأبيض في نزهة كروية بعد حسم تأهله لدور الثمانية بشكل رسمي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

ويخوض الزمالك مباراته متربعًا على عرش صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما يحل المصري البورسعيدى ثانياً برصيد 6 نقاط، ويأتي إنيمبا النيجيري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يتذيل بلاك بولز الترتيب برصيد 4 نقاط أيضاً.

وضمن الزمالك التأهل رسمياً إلى ربع نهائي بالكونفدرالية ليصعد كمتصدر مجموعته بغض النظر عن مباراته الليلة، بينما يصارع إنيمبا النيجيري منافسه المصري البورسعيدى على خطف بطاقة التأهل في المركز الثانى بهذه المجموعة خلف الفارس الأبيض.

افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطي عقبة الشرطة الكينى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد، وفى الإياب بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على بلاك بولز بهدفين دون رد بالجولة الأولى لدور المجموعات، ثم تعادل مع انيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق، ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدف دون رد، ثم تعادل سلبياً مع المصري ثم فاز على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة.

فيما بدأ إنيمبا النيجيري رحلته بالكونفدرالية بتخطى عقبة اتوال فيلانت بطل بوركينا فاسو في دور الـ"32" بالتعادل السلبى ذهاباً والفوز إياباً 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل السلبى أيضاً وفى دور المجموعات خسر انيمبا من المصري بهدفين دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من بلاك بولز بثلاثية دون رد ثم فاز على بلاك بولز برباعية مقابل هدف ثم تعادل مع المصري البورسعيدى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

ويتكون طاقم التحكيم من، الجابوني بيير جيسلان أتشو حكماً للساحة ويعاونه كل من، الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا والكاميروني كارين أتيزامبونج فوكو مساعدين والجابوني تانجوي باتريس ميبيامي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" التنزاني خالد عبد الله محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام يحيى حدقة من المغرب، والمنسق العام محمد بلال جندور من الجزائر.

ومن جانبه ينوى السويسري جروس المدير الفني للزمالك اجراء عدة تغييرات على تشكيل فريقه للدفع بعناصر بديلة لتجهيزها للمباريات المقبلة لاسيما أن نتيجة اللقاء غير مؤثرة على الفارس الأبيض بعد تأهله لدور الثمانية.

ويغيب نبيل عماد دونجا عن مواجهة الزمالك مع أنيمبا بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات كما يغيب عبد الله السعيد بسبب إصابة في العضلة الأمامية وأحمد حمدى بسبب "تأهيل من الصليبى" وناصر ماهر بسبب "تأهيل من العضلة الخلفية" و محمد حمدى "تعافى من الإصابة ولكن ممنوع من الالتحام بأمر الطبيب" ومحمود حمدى الونش بسبب "إصابة في الفخذ"و محمد السيد بسبب" آلام في الرباط الداخلي".

في المقابل، أكد النيجيري ايما اولاريواجي المدير الفني لفريق انيمبا النيجيري جاهزية فريقه التامة لمباراة الزمالك مؤكداً أنه فريقه يتمسك بالفرصة الأخيرة للصعود للدور التالى للبطولة.

وأضاف أولاريواجى أنه يدرك مدى قوة فريق الزمالك والذي يحمل اللقب ، مؤكدًا على صعوبة المجموعة في ظل تواجد فريقي المصري والزمالك من مصر وكذلك فريق بلاك بولز الموزمبيقي ، مشيرًا أن فريق انيمبا لايزال يملك كافة الحظوظ للتأهل.