شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يرفع شعار "لا بديل عن الفوز" أمام بلاك بولز فى الكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تحدياً صعباً، عندما يستضيف فريق بلاك بولز الموزمبيقي، في المباراة التي تجمع الفريقين في السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعتبر مواجهة الليلة مصيرية للفريق البورسعيدي، والذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة والذي ضمن تأهله في صدارة المجموعة، بينما يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيراً يتذيل بلاك بولز المجموعة برصيد 4 نقاط، ومازالت الفرق الثلاثة تمتلك فرصة التأهل وهو ما يشعل مواجهة الليلة والتي يدخلها المصري تحت شعار لا بديل عن الفوز، لحسم التأهل دون انتظار نتيجة مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري والتي تقام في نفس الموعد.

ويقود مباراة الليلة طاقم تحكيم من الكاميرون، حكم الساحة جينوت فرانك بيتو، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو ، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي، فيما يقوم عبدو ميفري بمهام الحكم الرابع.

وحرص علي ماهر المدير الفني للمصري على الاجتماع بلاعبي الفريق، وطالبهم بضرورة الفوز وحسم التأهل لإسعاد الجماهير، مؤكداً على أهمية استغلال الفرص وعدم إهدارها، كما أشار علي ماهر إلى أهمية تسجيل هدف مبكر لفتح اللقاء ونقل الضغط إلى الفريق الموزمبيقي، وأكد مدرب المصري على ضرورة الإلتزام بالأدوار الدفاعية وعدم استقبال أي هدف يمكن أن يزيد الضغط على اللاعبين.

ويستعيد المصري في مباراة الليلة، خدمات كريم العراقي ظهير أيمن الفريق، الذي غاب عن المباراة الماضية أمام أنيمبا بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بينما يستمر غياب ميدو جابر المصاب بشرخ في مشط القدم، كما يغيب محمد الشامي بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ويراهن علي ماهر على الحضور الجماهيري في زيادة حماس اللاعبين، حيث تم طرح 10 آلاف تذكرة لجماهير بورسعيد قبل المباراة المرتقبة.

وكان المصري استهل مشواره في الكونفدرالية، بالهزيمة أمام الهلال الليبي في بني غازي بنتيجة 3-2، ثم فاز في القاهرة بنتيجة 3-2، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أهلت المصري لدور المجموعات بالفوز بنتيجة 3-2 أيضاً.

وفي دور المجموعات تغلب المصري في بداية مشواره على أنيمبا النيجيري بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع بلاك بولز بنتيجة 1-1، وخسر أمام الزمالك 1-0، ثم تعادل مع الزمالك 1-1، كما تعادل مع أنيمبا بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية.