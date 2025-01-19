شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات "قوية" فى صراع البقاء بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه في الثانية والنصف عصرا فريق القناة صاحب المركز العاشر برصيد 22 نقطة نظيره بترول أسيوط الذى يحتل المركز التاسع برصيد 23 نقطة في لقاء متكافئ بين الفريقين ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر لدورى المحترفين .

أبناء الإسماعيلية تحسنت عروضهم منذ قدوم عبد الناصر محمد على رأس القيادة الفنية للفريق، في المقابل استطاع بترول أسيوط التعادل أمام الترسانة بثلاثة أهداف لمثلها في الجولة الأخيرة، وكان قريبا من تحقيق الفوز، لذا فمن المتوقع أن تشهد المباراة قوة بين اللاعبين.

في الوقت نفسه يستضيف طنطا صاحب المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة مع المنصورة صاحب المركز الثامن عشر بنفس الرصيد من النقاط في لقاء الفائز مولود والخاسر مفقود، فالتعادل لن يفيد أي فريق، ويسعى أبناء السيد البدوى لتحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات من جديد.

وفى لقاء سهل لأصحاب الأرض يخرج ديروط صاحب المركز الأخير برصيد 11 نقطة لمواجهة أبوقير للأسمدة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة في لقاء سهل لأبناء محمد عطية الباحثين عن الثلاث نقاط للتقدم خطوة مهمة في صراع المنافسة على الصدارة.

وفى لقاء قوى يستضيف لافيينا على ملعب الأسيوطى فريق أسوان في لقاء قوى يحاول فيه أبناء الأسيوطى تحقيق الثلاث نقاط، من أجل الابتعاد عن منطقة الخطورة، بينما يحاول أبناء الجنوب الخروج بنتيجة إيجابية.