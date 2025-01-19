شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع الكويت والأهلى أمام بطل العراق اليوم فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 04:30 ص

يخوض فريقا الأهلى والزمالك اليوم، الأحد، ثانى لقاءات منافسات البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى تقام فى قطر خلال الفترة من 14 وحتى 26 يناير الجارى.

ويلتقى فريق الزمالك اليوم فى ثانى مواجهاته مع الكويت الكويتى، بينما يواجه الأهلى أربيل العراقى.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب أربيل العراقي وداركليب البحريني والشرطة القطري. بينما يقع الزمالك في المجموعة الثانية بجانب السيب العماني والكويت الكويتي والهلال الليبي.

وتضم قائمة الزمالك كلا من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

وتضم بعثة رجال الطائرة فى قطر 14 لاعبًا هم: حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودي ومحمد عثمان.