شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتقد جهود رجب عمران أمام إنبى فى الدوري بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود لاعبه رجب عمران فى مباراة إنبى المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف.

وتعرض رجب عمران للطرد عقب نهاية مباراة سيراميكا بالدوري المصري التى انتهت بخسارة الطلائع بهدف دون رد ليتعرض للإيقاف، وفقاً للائحة مسابقة الدوري، ولكن اللاعب شارك فى مباراة سيراميكا الأخيرة بكأس مصر بصورة طبيعية، وفقاً للوائح المنظمة للبطولة ويغيب عن مباراة إنبى بالدوري.

ويستعد الطلائع لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدف دون رد ليجمع الطلائع 8 نقاط من 8 لقاءات بفوزين وتعادلين و 4 خسائر مسجلا 6 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق قبل أن يودع البطولة بالخسارة من سيراميكا بهدفين دون رد.