شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات متكافئة فى الجولة الـ18 لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف في الثانية والنصف عصر اليوم فريق كهرباء الإسماعيلية نظيره المقاولون العرب في أقوى مباريات الجولة الثامنة عشرة لدورى المحترفين.

يدخل كهرباء الإسماعيلية المباراة في المركز الخامس برصيد 29 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 34 نقطة، بعدما ساءت نتائجه وخسر أخر لقاءين بالثلاثة أمام أبو قير للأسمدة خارج ملعبه، وأمام السكة الحديد باستاد المقاولون بالجبل الأخضر.

في الوقت نفسه يستضيف السكة الحديد مودرن المنتشى فريق السويس المترنح، ويدخل أبناء أيمن المزين المباراة في المركز الحادى عشر برصيد 21، بينما يحتل أبناء الغريب المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة ويسعون مع مديرهم الفني الجديد أشرف خضر الخروج بنتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الخطر.

وعلى استاد حسن الشاذلى يواجه الترسانة صاحب المركز السادس برصيد 28 نقطة نظيره بلدية المحلة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 19 في لقاء قوى يحاول فيه أصحاب الأرض فك عقدة الملعب الذى فشلوا في تحقيق الفوز فيه آخر 4 مواجهات، بينما يسعى حسام عبد العال المدير الفني للضيوف لتحقيق الفوز للعودة للطريق الصحيح.