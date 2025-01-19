شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري اليوم الأحد فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع إنيمبا النيجيري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

1_الزمالك يبحث عن لقب الكونفدرالية الثالث

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

وتتصدر الأندية العربية قائمة الفرق الأكثر تتويجاً بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغانى، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين، فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصرى فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية فى الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.

2_ مشوار الزمالك وانيمبا النيجيري فى الكونفدرالية 2_ مشوار الزمالك وانيمبا النيجيري فى الكونفدرالية افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطي عقبة الشرطة الكينى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد، وفى الإياب بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على بلاك بولز بهدفين دون رد بالجولة الأولى لدور المجموعات، ثم تعادل مع انيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق، ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدف دون رد، ثم تعادل سلبياً مع المصري ثم فاز على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة. فيما بدأ إنيمبا النيجيري رحلته بالكونفدرالية بتخطى عقبة اتوال فيلانت بطل بوركينا فاسو في دور الـ"32" بالتعادل السلبى ذهاباً والفوز إياباً 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل السلبى أيضاً وفى دور المجموعات خسر انيمبا من المصري بهدفين دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من بلاك بولز بثلاثية دون رد ثم فاز على بلاك بولز برباعية مقابل هدف ثم تعادل مع المصري البورسعيدى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة. 3_ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية ويخوض الزمالك مباراته متربعًا على عرش صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما يحل المصري البورسعيدى ثانياً برصيد 6 نقاط ويأتي إنيمبا النيجيري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يتذيل بلاك بولز الترتيب برصيد 4 نقاط أيضاً. وضمن الزمالك التأهل رسمياً إلى ربع نهائي بالكونفدرالية ليصعد كمتصدر مجموعته بغض النظر عن مباراته الليلة، بينما يصارع إنيمبا النيجيري منافسه المصري البورسعيدى على خطف بطاقة التأهل في المركز الثانى بهذه المجموعة خلف الفارس الأبيض. 3_ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية 4_أرقام جروس مع الزمالك

قاد جروس الزمالك فى الولاية الثانية فى7 مباريات حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف.