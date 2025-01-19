شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يواجه راية والداخلية يلتقى الاتصالات فى الجولة الـ18 للمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الثانية والنصف عصر اليوم مباريات الجولة الثامنة عشرة لدورى المحترفين بإقامة العشر مباريات في نفس التوقيت.

فعلى استاد الشرطة يستضيف الداخلية صاحب المركز الثانى عشر برصيد 20 نقطة نظيره الإتصالات وصيف جدول الترتيب برصيد 34 نقطة في لقاء قوى.

يسعى عمر جمال المدير الفني للداخلية العودة لطريق الانتصارات مرة أخرى للابتعاد عن منطقة الخطورة، بينما يسعى عمرو أنور المدير الفني للاتصالات مواصلة الانتصارات للحفاظ على مركزه.

في الوقت نفسه يلتقى وادى دجلة صاحب الصدارة برصيد 35 نقطة مع راية صاحب المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، في مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض الطامحين للفوز على أمل مواصلة المشوار الناجح.

وفى لقاء قوى يلتقى بروكسى صاحب المركز السابع برصيد 25 نقطة مع سبورتنج صاحب المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.